Einigung zwischen Fenninger und ÖSV

Vonseiten des ÖSV rieb man sich nicht zuletzt an Anna Fenningers schwäbischem Manager Klaus Kärcher: Nicht wenige hätten es lieber gesehen, wenn die Salzburgerin ihre (finanzielle) Betreuung wieder in die Hände des Verbandes legen würde. Davon aber wollte die Adneterin nun wirklich nichts wissen, zumal Kärcher in den drei Jahren gemeinsamer Arbeit längst zur Vertrauensperson geworden ist. Und dies auch bleiben wird.

Beide Seiten betonen nun in ihrer gemeinsamen Erklärung das "gute und in freundschaftlicher Atmosphäre geführte Gespräch", an dessen Ende "wesentliche Ergebnisse" stehen. Diese sollen "den Weg für eine erfolgreiche sportliche Zukunft von Anna Fenninger bereiten", für die "alle Beteiligten ihren Beitrag leisten".

Die Erklärung im Wortlaut: "Bestehende Missverständnisse und Kommunikationsprobleme konnten erfolgreich aus der Welt geschafft werden. Anna Fenninger ist und bleibt demnach ein wichtiger Teil der ÖSV-Familie und bekommt wie bisher optimale Trainingsbedingungen zur Verfügung gestellt.

Umgekehrt stellt die Athletin weiterhin ihre gesamte sportliche Leistungskraft in den Dienst des Verbandes und dessen Partner. Darüber hinaus werden der Verband und Anna Fenninger gemeinsam die Aufwendungen für eine erweiterte physiotherapeutische Betreuung tragen. Dies sind die Rahmenbedingungen für eine Rückkehr zur Konzentration auf die letztendlich maßgeblichen sportlichen Belange. In wirtschaftlicher Hinsicht konnte das Thema ,Kopfsponsor‘ einvernehmlich geklärt werden. Details werden zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam bekannt gegeben."