Ski-Star Reichelt: "Aufhören wäre die einfachere Lösung gewesen"

Die Unterschiede zum 20-jährigen und 30-jährigen Hannes Reichelt

"Als 20-Jähriger hat ich bei weitem nicht die Routine und Erfahrung. Da bin ich manchmal ins offene Messer gelaufen oder einfach dumm gewesen. Als 30-Jähriger habe ich mich im Vergleich zu heute körperlich sicher leichter getan. Man ist in dem Alter auch mutiger, 30 ist so etwas wie die Blütezeit. Und jetzt denke ich mir: Ich habe inzwischen so viel Erfahrung und weiß, was mir gut tut. Das habe ich mir in den letzten 20 Jahren erarbeitet und davon profitiere ich jetzt."