Vor dem Saisonstart: Ski-Star Marco Schwarz fährt ins Blaue

Marco Schwarz muss sich gerade fühlen, als würde er ständig Slalom fahren: Es geht immerzu hin und her. Im einen Moment ist er optimistisch, dass er am Sonntag in einer Woche in Sölden im Riesentorlauf an den Start gehen kann. Im nächsten Augenblick überkommen ihn dann wieder leichte Zweifel, ob ein Antreten denn wirklich sinnvoll ist. In seiner Situation.