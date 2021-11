Skistar Svindal: "Die Alternative ist, Olympia zu streichen"

Nein, auch nicht bei den Damen. Dazu müsste ich wieder mehr Kraft trainieren, viele dieser Kilos wieder zurückgewinnen. Aber die mentale Einstellung wäre fast noch wichtiger – wieder in diesen Race-Modus zu kommen. Da bin ich einfach überhaupt nicht. Jetzt stehe ich oben und genieße es.

Fehlt Ihnen der Race-Modus?

Nein. Diese Zeit ist einfach vorbei. Ich hatte meine 17 Jahre im Weltcup. Ich denke, das ist genug. Jetzt kann ich ohne Stress zuschauen.

Ihnen fehlt dieser Nervenkitzel nicht, in Kitzbühel aus dem Starthaus rauszufahren?

Das nicht. Aber was mir am meisten fehlt, ist es, mit der Mannschaft unterwegs zu sein. Dieser Zusammenhalt. Fast mehr beim Training als beim Rennen. Trainingslager in Chile oder Neuseeland zum Beispiel. Es ist so einfach und alle haben dasselbe Ziel. Die Mittagessen, das Kartenspielen am Abend, diese Dinge fehlen mir. Aber so ist es eben! Um das weiter zu haben, müsste ich mitziehen als Trainer oder so.