Ex-Skistar Felix Neureuther kritisiert Olympia

Er wünsche sich, dass den Menschen vor Ort und allen Zuschauern ein olympisches Erbe hinterlassen werde, „das für Aufbruch sorgt und zeigt, was der Sport für unsere Gesellschaft leisten kann.“ Das hätten die Spiele in der Vergangenheit wie München 1972, Lillehammer 1994 oder London 2012 gezeigt.

Zeichen setzen

Zudem müsse der Skisport in Zeiten von Klimawandel und Gletscherschmelze nachhaltiger werden. „Müssen immer wieder neue Abfahrtspisten in den Wald gehauen werden? Es ist nicht mehr zeitgemäß, im Sommer auf dem Gletscher Ski zu fahren. Du machst dich dadurch als Sportart sehr angreifbar“, mahnte Neureuther. Gerade der Skirennsport könne sich dabei positionieren und das Zeichen setzen, „dass wir verstanden haben“.

Skigebiete auszubauen oder miteinander zu verknüpfen, so dass noch größere Gebiete auf noch mehr Flächen entstehen, sei der falsche Ansatz. „Das Geld, das man für Erweiterungen ausgibt, sollte man lieber in nachhaltigere Bahnen, in energieeffizientere Beschneiungsanlagen und in die Forschung investieren“, forderte Neureuther.