Vor der Heim-WM in Saalbach: Es herrscht Alarmstufe Rot-weiß-rot

Einen ersten Dämpfer erhielt der ÖSV schon vor dem Winterbeginn. Dass es bei der Wahl zu Österreichs Sportler des Jahres 2024 keinen Titel gab, passt nicht in das Selbstverständnis des Skiverbandes, der einst diese Trophäe praktisch gepachtet hatte. Seit Einführung der Sportlerwahl (1949) stellte das ÖSV-Skiteam 67 Mal bei Frauen und Herren die Nummer 1.

Die glorreiche Vergangenheit ist wohl einer der größten Gegner der aktuellen österreichischen Ski-Generation.

Man erinnert sich hierzulande nun einmal gerne an Neunfach-Siege, Serienerfolge und regelmäßige Heldentaten und meint, dass es immer in dieser Tonart weitergehen muss. Auch bei der Heim-WM in Saalbach.