Skistar Ortlieb nach 22 Operationen: "Man hat seine Zweifel und Ängste"

Nina Ortlieb: Es waren mehr Operationen, aber es ist keine Verletzung dazugekommen. Mir ist das Metall aus dem Wadenbein entfernt worden, dann Schrauben aus dem Schienbein, und von einer früheren Verletzung wurde auch was repariert. Die Leute sind oft verwirrt, wenn ich von 22 Operationen spreche, aber nicht jede OP ist wegen einer akuten Verletzung.

Seit wenigen Tagen steht die Tochter von Abfahrts-Olympiasieger Patrick Ortlieb (1992) in Sölden wieder auf den Skiern, nachdem sie sich im Dezember 2023 das Schien- und Wadenbein gebrochen hatte. Es war damals die 20. Operation in ihrer Laufbahn.

28 Jahre ist die Vorarlbergerin erst alt, aber ihre Verletzungsgeschichte reicht für mehrere Karrieren . Die WM-Zweite von 2023 (Abfahrt) arbeitet gerade an ihrem x-ten Comeback.

Wie buchstabiert man denn eigentlich Stehauffrau? Wahrscheinlich so:

Entwickelt jemand wie Sie nach so vielen Verletzungen eine Form von Routine?

Zu wissen, dass ich wieder zurückkommen kann, hilft mir enorm. Zugleich weiß ich aber aus Erfahrung, was einen nach einer Verletzung erwartet und wie hart die Zeit ist. Und wie lange es dauern kann. Ich habe auch deshalb so schnell wieder die Motivation gefunden, weil ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass ich nach Verletzungen schon den Weg zurück geschafft habe. Und gerade der Skirennsport hat gegenüber anderen Sportarten einen Vorteil.