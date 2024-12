Slalom in Killington: ÖSV-Ass Huber nach 1.Lauf auf Podestkurs

In Abwesenheit von Mikaela Shiffrin werden beim Slalom-Weltcup in Killington die Karten neu gemischt. Die Gewinnerin von 62 Weltcupslaloms verzichtete nach ihrem Sturz im Riesentorlauf am Samstag auf ein Antreten beim Heimrennen.

Das sorgt für ein neues Spannungselement und enge Zeitabstände: Nach dem ersten Lauf in Killingtonsind die Top 3 nur durch 12 Hundertstelsekunden getrennt.