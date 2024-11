Halbzeitführung beim Heimrennen: Ski-Star Shiffrin steht vor 100. Sieg

Mikaela Shiffrin ist die Frau, um die sich alles dreht beim Weltcup-Riesentorlauf in Killington . Die US-Amerikanerin hat die Chance, ausgerechnet beim Heimrennen ihren 100. Weltcupsieg zu feiern.

Die Österreicher enttäuschten im ersten Durchgang. Stephanie Brunner, Julia Scheib und Katharina Liensberger kamen nicht ins Ziel. Franziska Gritsch hat fast fünf Sekunden Rückstand auf Shiffrin.

Beste ÖSV-Läuferin war Ricarda Haaser mit 1,85 Sekunden Rückstand.

Erste Absagen

Der Weltcup der Frauen hätte eigentlich am kommenden Wochenende in Mt. Tremblant in Kanada mit zwei Riesentorläufen fortgesetzt werden sollen. Akuter Schneemangel macht die Bewerbe unmöglich, die zwei Riesentorläufe mussten abgesagt werden.