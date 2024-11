Eine ÖSV-Olympiasiegerin sehnt sich nach dem ersten Weltcup-Stockerl

Katharina Liensberger , die Weltmeisterin und Slalomkugelgewinnerin von 2021, gehört wieder den Top 7 an und nimmt den Bewerb aus der Spitzengruppe in Angriff. Und Katharina Huber hat es mit dem besten Winter ihrer Karriere immerhin im Weltcupranking bereits auf Platz 10 gebracht.

Eine Saison später lassen sich die Fortschritte im österreichischen Slalomteam auch an der Startliste für das heutige Rennen in Levi ablesen.

Erfahrungsschatz

In ihrer zehnten Weltcupsaison lässt sich Katharina Huber nicht mehr so leicht vom Kurs abbringen, sondern vertraut ihren Erfahrungen. „Als junge Läuferin braucht man mehr Führung, jetzt habe ich genug Gespür für mich. Ich weiß, was ich brauche. Vor allem weiß ich heute, was ich nicht brauche“, betont die Technik-Spezialistin aus St. Georgen am Reith.

Mit dieser Methode fährt Katharina Huber sichtlich gut: Beim Saisonfinale im März war ihr auf der WM-Piste in Saalbach-Hinterglemm mit Rang fünf ihre beste Weltcup-Platzierung gelungen, die Leistungskurve der Niederösterreicherin zeigt nach oben.