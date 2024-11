Comeback nach 3 Jahren: Ein ÖSV-Weltcupsieger startet wieder durch

Als Christian Hirschbühl im Jänner 2022 in Wengen am Pistenrand stand und sich über seinen Ausfall beim Lauberhorn-Slalom ärgerte, hätte er wohl nie gedacht, wie sehr ihn dieses Missgeschick aus der Bahn werfen würde.

Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste: Der Vorarlberger Slalom-Spezialist zog sich in Wengen eine so komplizierte und langwierige Verletzung zu, dass er erst knapp 3 Jahre später wieder in den Weltcup zurückkehren sollte.

"Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass ich wieder wettkampfmäßig Skirennen fahren kann", sagt Hirschbühl.