Der Riesentorlauf-Weltmeister war der beste Österreicher in der Abfahrt
Raphael Haaser scheint schön langsam in der Abfahrt immer besser in Fahrt zu kommen. Der Tiroler bestreitet in diesem Weltcup-Winter seine erste ganze Saison als Abfahrer, inzwischen stellen sich auch die Erfolgserlebnisse ein.
Frischer Schwung
Erst am vergangenen Wochenende hatte der Riesentorlauf-Weltmeister von Saalbach-Hinterglemm in Courchevel mit dem fünften Rang sein bestes Abfahrts-Ergebnis erreicht. Diesen Schwung nahm Haaser auch zum Weltcupfinale nach Norwegen mit.
Bestzeit für Hrobat
Im ersten Abfahrtstraining in Kvitfjell war der 28-Jährige als Vierter der beste Österreicher. Raphael Haaser verlor 44 Hundertstelsekunden auf die Bestzeit des Slowenen Miha Hrobat.
Daniel Hemetsberger landete auf dem fünften Rang, Courchevel-Sieger Vincent Kriechmayr wurde Achter.
Die Abfahrt findet am Samstag statt, Marco Odermat (SUI) steht schon als Sieger im Abfahrtsweltcup fest.
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