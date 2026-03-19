Wintersport

Der Riesentorlauf-Weltmeister war der beste Österreicher in der Abfahrt

Raphael Haaser landete im ersten Abfahrtstraining in Kvitfjell an der vierten Stelle.
Christoph Geiler
19.03.2026, 11:37

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Der Riesentorlauf-Weltmeister war der beste Österreicher in der Abfahrt

Raphael Haaser scheint schön langsam in der Abfahrt immer besser in Fahrt zu kommen. Der Tiroler bestreitet in diesem Weltcup-Winter seine erste ganze Saison als Abfahrer, inzwischen stellen sich auch die Erfolgserlebnisse ein.

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Frischer Schwung

Erst am vergangenen Wochenende hatte der Riesentorlauf-Weltmeister von Saalbach-Hinterglemm in Courchevel mit dem fünften Rang sein bestes Abfahrts-Ergebnis erreicht. Diesen Schwung nahm Haaser auch zum Weltcupfinale nach Norwegen mit.

Daniel Hemetsberger war als Fünfter der zweitbeste Österreicher

Daniel Hemetsberger war als Fünfter der zweitbeste Österreicher

Bestzeit für Hrobat

Im ersten Abfahrtstraining in Kvitfjell war der 28-Jährige als Vierter der beste Österreicher. Raphael Haaser verlor 44 Hundertstelsekunden auf die Bestzeit des Slowenen Miha Hrobat.

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Daniel Hemetsberger landete auf dem fünften Rang, Courchevel-Sieger Vincent Kriechmayr wurde Achter.

Die Abfahrt findet am Samstag statt, Marco Odermat (SUI) steht schon als Sieger im Abfahrtsweltcup fest.

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

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