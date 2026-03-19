Der Riesentorlauf-Weltmeister war der beste Österreicher in der Abfahrt

Raphael Haaser scheint schön langsam in der Abfahrt immer besser in Fahrt zu kommen. Der Tiroler bestreitet in diesem Weltcup-Winter seine erste ganze Saison als Abfahrer, inzwischen stellen sich auch die Erfolgserlebnisse ein.

Frischer Schwung Erst am vergangenen Wochenende hatte der Riesentorlauf-Weltmeister von Saalbach-Hinterglemm in Courchevel mit dem fünften Rang sein bestes Abfahrts-Ergebnis erreicht. Diesen Schwung nahm Haaser auch zum Weltcupfinale nach Norwegen mit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF / DIMITAR DILKOFF Daniel Hemetsberger war als Fünfter der zweitbeste Österreicher

Bestzeit für Hrobat Im ersten Abfahrtstraining in Kvitfjell war der 28-Jährige als Vierter der beste Österreicher. Raphael Haaser verlor 44 Hundertstelsekunden auf die Bestzeit des Slowenen Miha Hrobat.