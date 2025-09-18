Wintersport

Weltmeister Raphael Haaser: Das ungewohnte neue Leben als Skistar

Raphael Haaser ist seit seinen Erfolgen bei der Heim-WM ein gefragter Mann und absolviert einen Riesenslalom abseits der Pisten.
Von Christoph Geiler
18.09.25, 21:18
Es ist jetzt noch nicht so weit gekommen, dass sich Raphael Haaser klonen müsste, um all seinen Verpflichtungen und Einladungen nachzukommen. Auch kann der 28-jährige Tiroler noch vergleichsweise unbehelligt durch die Innsbrucker Maria-Theresienstraße spazieren. 

Aber das Leben des besonnenen Rennläufers vom Achensee ist durchaus turbulenter geworden, seit er im Februar bei der Heim-WM die Goldmedaille im Riesentorlauf und Silber im Super-G gewann.

Raphael Haaser bei einer Autogrammstunde in Innsbruck

Nach der Rückkehr vom Sommer-Trainingscamp in Südamerika ging es für Raphael Haaser dann auch unverzüglich zu einem öffentlichen Termin. Bei der Neueröffnung des Pearle-Shops in Innsbruck war der Skistar der Stargast und Adressat von Autogramm- und Selfiewünschen.

Wer Raphael Haaser kennt, der weiß, dass er nicht unbedingt ins Rampenlicht drängt und die große Bühne liebt und braucht. Zugleich zeigen die vielen Anfragen aber auch, welche Rolle für den 28-Jährigen vorgesehen ist:

Als Weltmeister und ein Mann, der in drei Disziplinen am Start steht (Riesentorlauf, Super-G, Abfahrt) ist der Tiroler Allrounder ein Hoffnungsträger für eine rosige Ski-Zukunft in rot-weiß-rot.

Das wird der Polizeisportler wohl auch am Samstag am obligaten Tag des Sports in Wien bemerken, wenn der Weltmeister einer der Stargäste ist. Und nicht zuletzt auch beim Weltcup-Auftakt in Sölden (26.10.), wenn alle Blicke auf ihn gerichtet sein werden.

Die Sommer-Vorbereitung verläuft jedenfalls wunschgemäß. "Wir hatten in Südamerika richtig gute Bedingungen", schwärmt der Tiroler.

