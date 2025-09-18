Stimmen Sie ab: Wer sind die Sport-Aufsteiger des Jahres?

Millionen junge Menschen beginnen einen Sport in der Hoffnung, einmal in die Fußstapfen ihres Idols treten zu können. Wer es versucht hat, weiß, wieviel Aufwand, Herzblut, Rückschläge und mentale Arbeit in diesem Weg steckt - nicht zu vergessen die Eltern, das Umfeld und die ehrenamtlichen Trainer, die junge Talente auf diesem Pfad begleiten.

Jedes Jahr kürt die Sporthilfe bei der Gala in Wien (heuer am 8. Oktober) nicht nur die Sportler und Sportlerinnen des Jahres, sondern auch jene jungen Athleten und Athletinnen, die in der vergangenen Saison einen starken Aufstieg hingelegt haben. Gewählt werden die Aufsteiger aber von Ihnen - den Leserinnen und Lesern der österreichischen Medien.

Heuer nominiert sind Tennisspielerin Lilli Tagger, Skispringer Daniel Tschofenig und Hürdenläufer Enzo Diessel.

Die Abstimmung finden Sie weiter unten. Eine Stimmabgabe ist bis 26. September möglich.