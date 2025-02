Der neue Weltmeister: Sein Name ist Haaser

Den größten Moment seiner Karriere erlebte Raphael Haaser wie in Trance. Jeder konnte ihm ansehen, dass er nicht wirklich wusste, wie ihm geschieht. Als er im Zielstadion auf die Knie sank, ungläubig den Kopf schüttelte und immer wieder fragend auf die Tribünen blickte, wo ihm die Fans zujubelten. Am liebsten hätte man Raphael Haaser gezwickt, um ihm zu vergewissern: Ja, es ist alles echt. Raphael Haaser ist Weltmeister im Riesentorlauf!

Die WM erlebte am drittletzten Tag ihre bisher größte Sensation. Mit vielem war in Saalbach-Hinterglemm zu rechnen gewesen, aber nicht, dass Österreich den Riesentorlauf-Weltmeister stellen würde. Schon gar nicht in Person von Raphael Haaser, der in dieser Disziplin im Weltcup noch nie besser als Siebenter war.