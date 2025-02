Super-G-Weltmeister Marco Odermatt zollte Raphael Haaser Respekt

Viele im Zielstadion hätten Raphael Haaser am Freitag wohl am liebsten einen Stupser gegeben. Nach dem Motto: Jetzt freu dich doch einmal gescheit! Lass dich doch gehen und, bitteschön, endlich die Sau raus! Wo wäre die Gelegenheit passender als bei einer Heim-WM? Wann, wenn nicht nach dem Gewinn einer Silbermedaille?

Aber Raphael Haaser tat den 14.000 Fans im Zielstadion in Hinterglemm diesen Gefallen nicht. Große emotionale Eruptionen, ausgelassene Posen und markige Sprüche gehören nicht zu seinem Naturell. Der Mann vom Achensee ist eher ein Typ stiller Genießer, der seine Gefühle selten nach außen kehrt. „Es freut mich riesig, dass ich meine Leistung abrufen konnte. Cool, dass es so endet“, sagte Haaser in einem Tonfall und mit einer Begeisterung, als hätte er gerade eine Trainingsbestzeit in Bansko aufgestellt – und nicht WM-Silber im Super-G gewonnen.