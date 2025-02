Ski-WM live: Holt Österreich eine Medaille im Männer-Riesentorlauf?

Vier Österreicher werden ab 9.45 Uhr bei Riesentorlauf auf Medaillenjagd gehen. Die besten Chancen hat Stefan Brennsteiner, der bei Großereignissen zumindest in den Einzelbewerben bisher aber noch glücklos blieb. Mit der Mannschaft holte Olympia-Gold 2022. In Schladming wurde er vor zweieinhalb Wochen beim Nacht-Event Fünfter. Im Weltcup liegt aber auch er als Elfter nicht in den Top Ten. Favorit ist, no na...der Schweizer Marco Odermatt, der bereits Gold im Super-G einfuhr.