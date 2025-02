Der Inspektor auf der Ski-Piste: Schneller als die Polizei erlaubt

50.000 Euro brutto. Weil Kitzbühel am großzügigsten zahlt und Raphael Haaser, 27, ebendort im Super-G Zweiter wurde, erhielt der Tiroler das höchste Preisgeld im bislang sieglosen ÖSV-Herren-Team. Er wird auch im ersten WM-Herrenrennen auf Saalbacher Schnee als WM-Co-Favorit schneller sein, als seine Polizei-Kollegen auf der Autobahn erlauben.

Raphael Haaser ist Inspektor. So wie seine (im WM-Super-G gestürzte) Schwester Ricarda. So wie Cornelia Hütter und Speedspezialist Stefan Babinsky. So wie sieben weitere LäuferInnen im WM-Aufgebot auch.