Reinstadlers Unfall und der Krieg: Die wahren Katastrophen am 19. Jänner

Der damalige (mittlerweile in Wien-Nähe lebende) Saalbacher Hotel-Hausherr und Olympia-Dritte Hans Enn hatte mich auf derselben Etage einquartiert wie die US-WM-Rennläuferinnen. Downhill-Routinier AJ Kidd sagte: „Ich fahre für unsere Boys am Golf.“ Davor hatten er und seine Kollegen noch den Lauberhorn-Schauplatz Wengen vorzeitig verlassen und nur noch heim in die USA wollen.

Im Hotel Alpenrose, dem damaligen Wengener ÖSV-Quartier, saß der zweifache Kitzbühel-Sieger Peter Wirnsberger mit seinem jungen Zimmerkollegen Gernot Reinstadler am offenen Kamin, auf das prächtige in Abendrot getauchte Schweizer Alpenpanorama deutend: „Wie geht’s uns doch gut? Wir dürfen unseren Beruf in einer wunderbaren Landschaft ausüben, während in der Wüste die Panzer rollen.“

Einen Tag später verblutete Reinstadler beim Abschlusstraining auf dem Zielhang des Lauberhorns. Nachdem dem 20-jährigen Pitztaler Ausnahmetalent die (mittlerweile längst verbreiterte) Zielkurve und ein Sicherheitsnetz (das ihm den Unterleib aufriss) zum Verhängnis geworden waren.