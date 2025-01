Eine Schweizer Gala beim Abfahrts-Klassiker von Wengen

Marco Odermatt hat in seiner Karriere schon viele Erfolge gefeiert. Aber selten hat man den Schweizer so emotional erlebt wie nach seinem Sieg in der legendären Lauberhornabfahrt.

"Das ist mein Zuhause", schrie der 27-Jährige nach seiner Bestzeit mit Streckenrekord (2:22,58) im Ziel von Wengen, wo Tausende Schweizer Fans dem Ski-Helden der Nation zujubelten.