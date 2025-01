Abfahrt in Cortina: Heimsieg für Goggia, ÖSV-Stars im Hintertreffen

Sofia Goggia und die Tofana-Piste in Cortina - das ist eine Liebesbeziehung. Beim Heimrennen fühlt sich die Italienerin seit jeher pudelwohl und fährt einen Sieg nach dem anderen ein.

Auch am Samstag war Goggia in der Abfahrt von Cortina wieder eine Klasse für sich und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Damit hält die 32-Jährige nun schon bei vier Abfahrtssiegen in Cortina nach 2018, 2022 und 2023.