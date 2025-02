WM-Nebenschauplatz Quali-Rennen: Präsidenten, Prinzen, Pistenzauberer

An der Talstation der 12-er-Nord-Gondel stehen Autos mit bosnischer oder bulgarischer Nummerntafel, das Ski-Team Portugal und eine Abordnung aus Tonga. Mitarbeiter des brasilianischen Olympischen Comites fragen an der Kassa nach dem Weg.

Während sich die Fans und die meisten Medienvertreter am Donnerstagvormittag im Zielstadion einfinden, um den WM-Riesentorlauf der Frauen zu verfolgen, machen sich kleine Skiteams auf den Weg in die andere Richtung.

Der wohl prominenteste Teilnehmer ist – wie schon in so vielen Jahren zuvor – Hubertus von Hohenlohe . Der in Mexiko geborene 66-Jährige verkörpert den mexikanischen Skiverband wie kein anderer. Er ist sein Wegbereiter seit Sarajevo 1984 und gleichzeitig sein bekanntester Athlet (neben Ex-US-Skifahrerin Sarah Schleper ) und der Designer der Rennanzüge und Jacken des Teams.

Haitianer auf der Piste

Ein anderer Verbandspräsident ist an diesem Tag selbst unter den Läufern: Jean-Pierre Roy ist nur vier Jahre jünger als Hohenlohe und mehrfacher Großvater. Als Chef des haitianischen Verbandes wird er in dem Rennen hier an der Hochalmbahn zwar Letzter mit über einer Minute Rückstand. Sein Soll hat er aber längst erfüllt. Denn er hat in der Diaspora Athleten gefunden, die mittlerweile unter der Flagge Haitis starten: In der Qualifikation dabei waren die in Frankreich aufgewachsenen jungen Männer Richardson Viano und Mackenson Florindo.