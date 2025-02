Julia Scheib nach dem Debakel im Riesentorlauf: "Es tut brutal weh"

Baustelle

Das Rennen am Zwölferkogel führte dem ÖSV wieder schonungslos vor, dass der Riesentorlauf eine Riesenbaustelle ist. Als Julia Scheib beim Saisonstart in Sölden mit Rang 3 die jahrelange Serie ohne Podestplatz beendete, schien die Talsohle endlich durchschritten, doch der WM-Riesentorlauf war wieder ein Rückfall in alte Negativ-Muster: Die beste Österreicherin abgeschlagen auf Platz 12 (Katharina Liensberger), die Hoffnungsträgerin mit Sturz out (Julia Scheib), eine andere Starterin mit fast fünf Sekunden Rückstand (Brunner). „Wir waren definitiv nicht dabei und chancenlos“, befand Roland Assinger, der Cheftrainer beim ÖSV-Frauenteam.