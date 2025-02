Riesentorlauf in Saalbach: Schaffen die ÖSV-Frauen die nächste Medaille?

Im Weltcup gab es bisher fünf Rennen in der Disziplin, je zwei gewannen die Italienerin Federica Brignone und die Schwedin Sara Hector. Im bisher letzten Riesentorlauf setzte sich am Kronplatz die Neuseeländerin Alice Robinson durch. Shiffrin verzichtet auf den WM-Bewerb, sie konzentriert sich in Saalbach auf die Slaloms.