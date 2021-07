Svindal im verkürzten Abschlusstraining voran

Aksel Lund Svindal war am Freitag im abschließenden Abfahrtstraining der alpinen Ski-Herren in Lake Louise der Schnellste. Der Norweger, der schon fünf Rennen im kanadischen Weltcup-Ort gewonnen hat, verwies auf der wegen schlechter Sicht verkürzten Fahrt in 1:24,33 Minuten den Salzburger Georg Streitberger mit 0,14 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Dritter wurde der US-Amerikaner Bode Miller (0,45), auf Rang vier folgte der mit Nummer 52 gestartete Kärntner Otmar Striedinger (0,50). Am Samstag (20.00 Uhr MEZ) folgt in Lake Louise die Abfahrt, am Sonntag (19.00 Uhr) der Super-G.