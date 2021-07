Übersee-Rennen gesichert

Einen Tag nach Lake Louise (Herren) hat auch Aspen ( Damen) eine positive Schneekontrolle für die alpinen Weltcup-Skirennen am 24./25. November vermeldet. Damit gibt es praktisch grünes Licht für die Nordamerika-Tourne 2012. Denn auch in Beaver Creek, wo in der Woche darauf (30.11.-2.12.) drei Herrenrennen stattfinden, herrschen gute Bedingungen.

In Colorado, wo sich derzeit die meisten der Teams vorbereiten, herrscht perfektes Winterwetter mit tiefen Temperaturen. Deshalb ist man auch auf der Birds-of-Prey-Piste in Beaver Creek, wo 2015 um WM-Medaillen gefahren wird, mit den Vorbereitungsarbeiten voll im Plan.

"Es sieht gut aus. Wir sind zufrieden mit dem, wo wir sind", sagte Pressechef John Dakin am Donnerstag gegenüber der APA