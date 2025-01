Zu viel Schnee: Zweites Abfahrtstraining in St. Anton abgesagt

Wegen des vielen Neuschnees und der notwendigen Arbeiten auf der Weltcupstrecke ist das für den Freitag geplante zweite Abfahrtstraining der Frauen in St. Anton am Arlberg abgesagt worden. Da am Donnerstag der erste Test erfolgreich absolviert wurde , ist die Durchführung der Ski-Weltcupabfahrt am Samstag möglich.

Es wurde zudem Wetterbesserung erwartet. Am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Super-G (jeweils 11.15 Uhr/live ORF 1).

Die Kalenderplanung und - nach der Absage eines Super-G in St. Moritz - auch das Wetter wollen es so, dass die Skirennläuferinnen auf den langen Latten in diesem Winter erst eine Abfahrt und einen Super-G in den Beinen haben.

Cornelia Hütter, die Führende im Abfahrtsweltcup, nimmt es gelassen und verweist auf das Kommende. Zunächst also die Heimrennen in St. Anton, auf einer äußerst anspruchsvollen Strecke. Mut brauche es auf jeder Abfahrt, es habe jede ihre Tücken, sagte die 32-Jährige. "Man muss einfach wissen, was man gerade an dem Ort an Stärke auspacken muss. Hier runter darf man sich definitiv von der Optik nicht beeindrucken lassen."