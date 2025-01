Ski-Star Mikaela Shiffrin und ihr Weg zurück auf die Piste

Was das für den Rückkehrtermin in den Weltcup bedeutet, ist noch nicht sicher. Die WM als Saisonhighlight des Winters in Saalbach-Hinterglemm beginnt Anfang Februar. Die Technik-Rennen finden am 13. Februar (Riesentorlauf) und 15. Februar (Slalom) statt. Shiffrin hat bereits 14 WM-Medaillen gewonnen, darunter sieben Mal Gold.