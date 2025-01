Ski-Star Lindsey Vonn in St. Anton: "Hier herunter braucht man Eier"

Wo Lindsey Vonn auftaucht, da sind die Groupies nicht weit. Sie mögen inzwischen alle ein bisschen älter geworden sein - so wie Lindsey Vonn auch - aber sie scharen sich immer noch um die US-Amerikanerin, die in diesem Winter mit 40 Jahren ein Comeback feiert .

Auch nach dem ersten Abfahrtstraining in St.Anton stand die Frau mit der Nummer 32 im Mittelpunkt. So ziemlich als Letzte verließ die 40-Jährige den Zielraum, weil sie für so viele Selfies posieren und unzählige Autogrammwünsche erfüllen musste.

Starker Auftritt

Vonn beendete den ersten Trainingslauf auf dem neunten Rang, im Ziel hatte sie zweieinhalb Sekunden Rückstand auf die Schnellste, die Italienerin Federica Brignone. Sechste war Cornelia Hütter als beste Österreicherin.

"Das ist noch weit weg von meinem besten Skifahren", sagte Lindsey nach der Fahrt, "aber es waren auch einige gute Schwünge dabei."