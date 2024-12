Die Selbstinszenierung: Wie Lindsey Vonn wieder allen die Show stiehlt

Lindsey Vonn tickt in dieser Hinsicht anders, keine beherrscht die Kunst der Selbstinszenierung so wie die US-Amerikanerin, der auf Social Media mehr Menschen folgen als allen ÖSV-Sportlern zusammen.

Unbestritten bringt eine Lebe- und Powerfrau wie Lindsey Vonn Bewegung und Leben in den Skisport. Und das ist auch dringend nötig, denn der Alpin-Weltcup ist nicht gerade gesegnet mit schillernden Persönlichkeiten oder Läufern, die einen gewissen Glamourfaktor mitbringen.

Deshalb ist Vonn auch – Marcel Hirscher hin, Mikaela Shiffrin her – mit Abstand der größte Skistar in diesem Jahrtausend. Auch wenn sie ihre Bekanntheit in den USA wohl mehr ihrem Pantscherl mit Golf-Legende Tiger Woods verdankt als den Erfolgen auf der Piste.

Die Hollywood-Story mit der Rückkehr als 40-Jährige ist genau der Stoff, den viele ihrer Landsleute lieben. Wegen Vonn werden sich heute Menschen den Super-G in St. Moritz ansehen, die in den letzten Jahren einen weiten Bogen um den Weltcup gemacht haben. Das war beim Comeback von Marcel Hirscher nicht anders.

Es werden nicht alle Kolleginnen glücklich darüber sein, dass Lindsey Vonn wieder da ist und sich nun das ganze Scheinwerferlicht wieder auf sie richtet. Aber auch das war bei Marcel Hirscher nicht anders.