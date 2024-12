Comeback im Weltcup: "Lindsey Vonn ist ein Versuchskaninchen"

Eine Knie-Teilprothese ermöglicht der 40-Jährigen nun ein Comeback, am Wochenende wird Vonn nach fast sechsjähriger Pause beim Frauenklassiker in St. Moritz im Starthaus stehen.

Vonn erlitt in ihrer Karriere zahlreiche schwere Knieverletzungen, darunter Kreuzbandrisse in beiden Knien. Ihr Körper sei "broken beyond repair", so kaputt, dass er nicht zu reparieren sei, sagte sie bei ihrem Rücktritt 2019.

Weil auf der Außenseite des rechten Knies kaum Knorpelmasse übrig ist, war auch ihr Alltag beeinträchtigt. Operationen brachten keine Verbesserung, im April 2024 ließ sie sich eine Teilprothese einsetzen. Der Vorteil dieser Miniaturvariante ist es, dass mit dem teilweise natürlichen Knie mehr Feingefühl und Beweglichkeit zurückbleibt. "In die tiefe Beugung zu kommen, geht mit einem halben Knie viel geschmeidiger", erklärt Hoser. Die Gefahr, sich etwa Bänder zu reißen, hat Vonn aber auch weiterhin.