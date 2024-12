Ski-Star Cornelia Hütter: "Die gschissenen Brettln können mich kreuzweise"

Es gab genug Momente, in denen ich mir nicht mehr sicher war, ob das noch etwas wird. Du kannst nach einer Operation nicht davon ausgehen, dass es danach weiter funktioniert und dass du schmerzfrei bist. Das Feuer war schon einmal fast aus. Aber irgendwie habe ich mir immer gesagt: Das war’s noch nicht. Da schlummert noch etwas in mir. Das kann es noch nicht gewesen sein.

Genau. Auch wenn es sich im letzten Winter mit der Abfahrtskugel nicht ausgegangen wäre – der Weg, den ich in meiner Karriere gegangen bin, der passt so. Die Kugel war das Tüpfelchen auf dem i. Ich bin heute sehr froh, dass ich nach den vielen negativen Dingen und den Verletzungen weitergemacht habe.

Schwere Verletzungen begleiten Sie schon die ganze Karriere. Wie haben Sie es geschafft, sich immer wieder aufs Neue aufzurappeln?

Es gibt kein Patentrezept. In die erste Knieverletzung bin ich noch ziemlich blauäugig hineingegangen und habe mir gedacht: Eh nicht so tragisch. Beim zweiten Kreuzbandriss weißt du schon, dass ziemlich viel auf dich zukommt. Beim dritten Mal denkst du dir: Oh mein Gott, was hast du jetzt schon wieder aufgeführt. Und bei der vierten Verletzung habe ich mir nur mehr gedacht: Die können mich alle kreuzweise.

Haben Sie aus den vielen Unfällen Lehren gezogen?

Bei mir ist es wirklich oft dermaßen deppert hergegangen, dass ich mir die Frage gestellt habe: Wieso immer ich? Warum passiert mir das so? Bei mir hatten kleine Fehler oft große Auswirkungen, ich war immer gut im schlechten Timing.