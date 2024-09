Grünes Licht für Hirscher: Der Skistar bekommt für Sölden eine Wildcard

Es ist, wie es immer war: Marcel Hirscher beherrscht die Schlagzeilen im Skisport. Seit der achtfache Gesamtweltcupsieger im Frühjahr sein Comeback verkündet hatte, drehen sich die Diskussionen um den 35-Jährigen, der fortan für die Niederlande , die Heimat seiner Mutter, an den Start gehen wird.

Nach fünf Jahren Abwesenheit ist der ehemalige Superstar im FIS-Ranking weit zurückgerutscht und müsste deshalb normalerweise mit Nummern jenseits der 60 an den Start gehen.

Auch beim FIS-Herbstmeeting in Zürich war Marcel Hirscher ein Thema: Es geht um eine Wildcard , die dem Salzburger zu einer besseren Startnummer verhelfen soll.

Beim FIS-Meeting verständigte man sich darauf, dass Hirscher zumindest einmal für den Weltcup-Auftakt in Sölden eine Wildcard erhält und in den Genuss einer niedrigeren Startnummer kommt. Der 35-Jährige wird den Riesentorlauf voraussichtlich mit Nummer 31 in Angriff nehmen.