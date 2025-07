Warum die Probleme beim ÖSV an Red Bull in der Formel 1 erinnern

Negative Schlagzeilen begleiten den Skiverband nun schon seit Monaten: Es begann nach der Saison mit den Vorwürfen von Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier Richtung Frauen-Cheftrainer Roland Assinger . Es setzte sich fort mit dem Dopingfall des Nordischen Kombinierers Mario Seidl , der in der Aberkennung von zwei WM-Medaillen gipfelte.

Als hätte der ÖSV nicht so schon genug Sorgen und Herausforderungen zu stemmen. Wie die gesamte Gesellschaft treffen auch den Skiverband die Teuerung und die wirtschaftliche Flaute schwer. Die Kosten für Trainer, Reisen und den aufgeblähten Mitarbeiterstab sind in den letzten Jahren nach oben geschossen, zugleich sind die Einnahmen durch Sponsoren praktisch ausgereizt. Man müsse akut sparen, war aus der ÖSV-Zentrale zuletzt immer wieder zu vernehmen.

Ex-ÖSV-Boss Schröcksnadel: "Was will die FIS ohne Österreich-Rennen machen?“

Vier Jahre ist es nun her, dass sich Langzeit-Präsident Peter Schröcksnadel vom Skiverband zurückgezogen hat. Der ÖSV hat sich seither zwar eine Strukturreform und ein neues Erscheinungsbild (Logo, Marke) verpasst, das Erbe des Patriarchen Peter S. wiegt aber schwer für die neue Führung.

Das erinnert frappant an die Entwicklungen bei Red Bull. Auch dort scheinen seit dem Tod von Patron Dietrich Mateschitz (2022) die Sportprojekte von Red Bull eine Selbstfindungsphase durchzumachen. Die Salzburger Fußballer blieben zuletzt zwei Saisonen ohne Titel, das einst so dominante Formel-1-Team hat die Erfolgsspur verlassen und befindet sich in der Sackgasse. Die Trennung von Langzeit-Teamchef Christian Horner passt gut ins Bild.