Im Abfahrtssport geht’s steil bergab

Nur Marcel Hirscher verhinderte als Zweitplatzierter einen französischen Fünffach-Triumph beim Riesenslalom in Val d’Isère. Die alpine Machtdemonstration der Grand Nation erinnert an die Anfangsphasen des 50 Jahre alten Ski-Weltcups, als Jean Claude Killy und Co mit den österreichischen Ski-Helden Schlitten gefahren waren.

Nach der Riesenslalom-Show am Sonntag bleibt Frankreich in den nächsten Tagen auch organisatorisch der Nabel der Ski-Welt.

Am kommenden Wochenende wird von den weltbesten Torlauf-Herren erneut in Val d’Isere (Samstag Riesenslalom, Sonntag Slalom) um Punkte gefahren. Eine Woche danach besteht dann in Val d’Isère für die österreichische Speed-Damen Gelegenheit zur Revanche für die im kanadischen Lake Louise erlittenen Schlappen.

Die Herren Abfahrer, die sich bei ihrem Saisonaufakt in Val d’Isère noch ärger blamierten als die Damen, bekommen ebenfalls eine mehr als einwöchige Nachdenkpause. Ihr nächster Einsatz wird am 16. und 17. Dezember die Südtiroler Saslong-Strecke in Gröden sein, wo ein Super-G und eine Abfahrt vorgesehen sind.