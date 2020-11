Alexis Pinturault holt in Lech seinen 30. Weltcupsieg

"Da ist heute was möglich“, meinte Adrian Pertl, nachdem er sich beim Parallelriesentorlauf in Zürs souverän für das Finale der besten 16 qualifiziert hatte. An seinem verschmitzten Grinser war zu erkennen, dass der Kärntner das nicht einfach nur so dahingesagt hatte. Vielmehr sprachen aus Pertl die pure Überzeugung und die reine Freude: „Mir taugt dieser Vergleich.“

Der 23-jährige Slalomspezialist sollte beim Heimrennen am Ende sogar bis ins Semifinale vordringen und mit dem vierten Platz in Zürs eine weitere Probe seines Könnens abgeben. Noch vor einem Jahr hatte kaum jemand diesen Adrian Pertl auf dem Radar, seit er im Slalom von Kitzbühel mit Startnummer 73 auf Rang acht fuhr und danach in Chamonix sogar Dritter wurde, gilt der Slalom-Juniorenweltmeister von 2017 als einer der größten Hoffnungsträger im ÖSV-Technikteam.

Französischer SiegSo ein Parallelbewerb ist nicht für jeden Rennläufer gemacht. Die kurzen und intensiven Läufe verzeihen nicht den geringsten Fehler, Durchschummeln spielt’s nicht. Es ist Konstanz auf allerhöchstem Niveau gefragt. Und so kann es wohl kein Zufall gewesen sein, dass sich im Finale von Zürs mit Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault die beiden besten Riesentorläufer der Gegenwart gegenüber standen.

Am Ende hatte Pinturault die Nase vorne und bejubelte den 30. Weltcupsieg – der Franzose hat damit bereits in sechs verschiedenen Disziplinen Siege eingefahren.