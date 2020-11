Vlhova gewinnt auch Parallel-Weltcuprennen in Lech/Zürs

Dass im Parallelrennen die Kräfteverhältnisse bisweilen auf den Kopf gestellt werden und dieses Format immer für Überraschungen gut ist, zeigte Paula Moltzan. Die 26-jährige Amerikanerin, die bis Zürs in ihrer Karriere gerade einmal einen Top-Ten-Platz vorweisen konnte, schaffte es am Donnerstagabend im Parallelriesentorlauf von Zürssensationell bis ins Finale. Dort hatte sie dann aber gegen Petra Vlhova das Nachsehen, die Slowakin bestätigte ihre aktuelle Hochform und baute mit ihrem dritten Sieg in Folge ihre Weltcupführung weiter aus.

Stand jetzt haben zumindest die österreichischen Ski-Damen in dieser Disziplin noch einigen Aufholbedarf. Beim Bewerb in Zürs, der zugleich auch die WM-Generalprobe war, gingen die Österreicherinnen im Kampf Frau gegen Frau schon früh k.o. - Elisa Mörzinger war als Achte noch die Beste.