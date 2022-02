Silber nach Leidenszeit: Wie Puchner die Olympia-Sensation gelang

Ihre jahrelange Leidenszeit kam ihr in den Sinn, als sie am Freitag in Yanqing auf dem Siegespodest stand und die Silbermedaille im Super-G in Empfang nehmen durfte. "Das ist die Belohnung, dass ich mich durchgebissen habe", sagte die Olympia-Debütantin nach dem größten Erfolg ihrer Karriere.