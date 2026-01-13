US-Skistar Shiffrin führt in Flachau, Truppe auf Podestkurs

Mikaela Shiffrin ist im Slalom weiter das Maß aller Dinge. Die US-Amerikanerin führt im Nachtslalom nach dem ersten Durchgang vor ihrer Teamkollegin Paula Moltzan (+0,19) und ÖSV-Slalomspezialistin Katharina Truppe. "Es ist ein sehr herausforderndes Rennen", gab Shiffrin zu, die im Vorjahr aufgrund ihrer Verletzung das Nachtrennen verpasste. Perfekt sei keine der Läuferinnen gefahren, man müsse "voll angreifen", was zu Fehlern führe, so die Amerikanerin. "Das wird ein Spaß im zweiten Lauf!"

Zwischenzeitlich Dritte ist die Kärtnerin Truppe, die sich in der aktuellen Saison stark und konstant zeigt. Mit +0,35 Sekunden Rückstand ist sie nicht weit von der Slalom-Überfliegerin Shiffrin und ihrer US-Kollegin entfernt. Hinter ihr liegt Camille Rast mit bereits 0,78 Sekunden Rückstand auf die Führende. "Man hat wirklich aktiv fahren müssen und pushen, das ist mir ganz gut gelungen", sagte Truppe, die von einer "guten Ausgangsposition" spricht.