Österreichs Hoffnungsschimmer im Flutlicht-Spektakel von Flachau

Im Vorjahr sorgte Katharina Liensberger mit einem Traumlauf im ersten Durchgang für einen Höhepunkt des Nachtslaloms in Flachau. Am Ende fiel die Vorarlbergerin auf Rang vier zurück, Camille Rast und Wendy Holdener feierten einen Schweizer Doppelsieg. Liensberger ist nach ihrer Kreuzbandoperation in der Rehabilitation. Die Hoffnungen auf einen Top-Ten-Platz für die österreichischen Damen liegen auf den Schultern anderer. Gestartet wird um 17.45 und 20.45 Uhr (live ORF 1). Was müssen Fans und TV-Zuschauer vor dem Heimrennen wissen?

Die Favoritinnen Camille Rast und Wendy Holdener werden auch heuer wieder um den Sieg fahren. Top-Favoritin ist aber Mikaela Shiffrin, die im Vorjahr gefehlt hatte und mittlerweile bei insgesamt 106 Weltcupsiegen hält. In Flachau gewann die 30-Jährige schon fünf Rennen. Die Österreicherinnen Katharina Truppe fuhr in dieser Saison bereits fünf Mal in die Top Ten. „Sie zeigt sich in sehr guter Form und in Podiumsnähe. Ich hoffe, dass die eine oder andere einen Schritt in Richtung Top Ten machen kann“, sagte ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger. Technik-Trainer Klaus Mayrhofer meint über Truppe: „Wenn sie zwei Bomben runterlässt, ist alles möglich.“ Das ÖSV-Aufgebot komplettieren Natalie Falch, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Leonie Raich und Valentina Rings-Wanner.

Das Preisgeld 70.000 Euro nimmt die Siegerin von Flachau mit. Das ist das höchste Preisgeld in der Weltcup-Saison der Frauen. Das Wetter am Renntag Dank der Kälte und des Schneefalls ist die Piste in gutem Zustand. Am Dienstag wird es erstmals nach langer Zeit wieder wärmer. Am Nachmittag werden plus 6 Grad Celsius erwartet. Der Zuschaueransturm Bis zu 13.000 werden an der Hermann-Maier-FIS-Weltcupstrecke erwartet. Im Vorjahr waren es offiziell 11.700 Zuschauer.