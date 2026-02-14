Riesentorlauf in Bormio: Die ÖSV-Stars enttäuschten im 1.Durchgang

Die Hoffnungen im österreichischen Herren-Team waren groß für den Olympia-Riesentorlauf auf der Stelvio. Immerhin stellt der ÖSV in dieser Disziplin mit Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz zwei Saisonsieger. Doch aus der Riesenchance auf eine Medaille wurde eine Riesen-Enttäuschung.

Im ersten Riesentorlauf-Durchgang in Bormio landeten die Österreicher allesamt mit Riesenrückständen im geschlagenen Feld.

2 Sekunden zurück Am besten schlug sich noch Stefan Brennsteiner, aber auch der routinierte Salzburger riss als Siebenter schon einen Rückstand von 2 Sekunden auf. Auf die Podestplätze fehlen Brennsteiner 43 Hundertstelsekunden.

Es ist für den Routinier wohl nur ein schwacher Trost, dass keiner mit dem Halbzeit-Leader Pinheiro Braathen mithalten konnte. Mit Startnummer 1 zauberte der Brasilianer eine Fabel-Bestzeit in den Schnee und könnte seinem Land die erste Goldmedaille bei Winterspielen bescheren.