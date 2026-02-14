Fit für den Riesentorlauf: Brennsteiner will das ewige Pech abschütteln

Es gibt gewisse Fragen, die man Stefan Brennsteiner lieber nicht stellen sollte: Etwa, ob er unter Bindungsängsten leidet. Wer erinnert sich nicht an die WM vor einem Jahr in Saalbach-Hinterglemm, als der Salzburger Riesentorlaufspezialist schon nach wenigen Schwüngen nur mehr mit einem Ski dastand, weil sich unerwartet die Bindung geöffnet hatte. „Nicht jeder hat den Skisport so erlebt, wie ich ihn erlebt habe“, sagt der besonnene Salzburger vor dem Olympia-Riesentorlauf am Samstag auf der Stelvio (10/ 13.30 Uhr, live ORF1). „Er kann halt einfach brutal sein."

Stefan Brennsteiner ist in dieser Hinsicht ein gebranntes Kind. Der verlorene Ski in Saalbach-Hinterglemm war ja nicht sein erstes Malheur bei einem Großereignis. Man wartet ja bei ihm mittlerweile schon förmlich darauf, was ihm als Nächstes widerfährt.

Schmerzhaft Es war bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea, als das Unheil seinen Lauf nahm. Stefan Brennsteiner war im zweiten Riesentorlauf-Durchgang unterwegs in Richtung einer Medaille, als er im Fangnetz landete – Kreuzbandriss. Vier Jahre später in Peking lag mit Rang 2 nach Lauf 1 die ersehnte Olympia-Medaille erneut am Silbertablett – diesmal leistete Brennsteiner kurz vor dem Ziel einen kapitalen Bock und wurde im Klassement auf den 27. Platz durchgereicht. Veritable Pechsträhne Aber auch bei seinen bisherigen Auftritten bei Weltmeisterschaften hatte der erfahrene Pinzgauer eine veritable Pechsträhne. 2021 in Cortina schied er am Weg zu einem Podestplatz aus, 2023 in Courchevel kam er zwar ins Ziel, verpasste als Vierter aber knapp eine Medaille. Zu schlechter letzt dann das Bindungsproblem in Saalbach.