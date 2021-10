Corona-Schwierigkeiten

Nach einem abgebrochenen und einem WM-Winter großteils ohne Zuschauer wird auch bei der FIS das Thema Corona kurz vor dem Saisonstart nächste Woche in Sölden heiß diskutiert. Nur Geimpfte zuzulassen werde wegen der vielen Nationen mit völlig unterschiedlichen Regeln schwer gehen. Also müsse man sich an die jeweiligen Landesgesetze halten. Und dann könne laut Schröcksnadel schon sein, "dass der oder die eine oder andere dann eben kein Rennen fährt."

Wie etwa in Kanada, wo traditionell im November und Dezember die ersten Saison-Speedrennen stattfinden. "Das muss man akzeptieren. Die Stärke hat die FIS nicht, den Kanadiern zu sagen, wenn ihr die Regel nicht ändert, gibt es keine Rennen", fürchtet Schröcksnadel. Ganz gravierend sei es bei Olympia in China. "Da muss man sogar schon beim Hinfliegen in der Blase sein."

Schröcksnadel ist mittlerweile Mitglied im Fanclub des Slalomfahrers Ramon Zenhäusern. Der kommt aus Saas Fee, wo Schröcksnadel Mehrheits-Eigentümer der Bergbahnen ist. Weil in der Schweiz die Skigebiete trotz Corona offen geblieben waren, blicke man auf den besten Winter der Geschichte zurück, so Schröcksnadel. "In der Schweiz gab es trotzdem nicht mehr Tote oder Kranke als bei uns, wo wir bei Seilbahnen 95 Prozent verloren haben. Es darf also gefragt werden, wer sie gescheiter gemacht hat."