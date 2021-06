Interview: ÖSV-Präsident Schröcksnadel geht ohne Wehmut

APA: Sie mussten sich mit vielen Krisen auseinandersetzen. Den Dopingskandal von Turin vor allem. Was sagen Sie im Rückblick?

Schröcksnadel: "Wir hatten dort zwei gedopte Biathleten. Alle anderen wurden wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Ich habe gekämpft, weil unser Verband nie gedopt, nie Geld dafür ausgegeben hat. Hätte ich damals aufgeben, dann hätten wir verloren und der Skiverband hätte den größten Doping-Skandal der Geschichte gehabt. Wenn du in so einem Moment nachgibst und das Thema manifest wird, nur weil man sich nicht verteidigt, dann hätte Österreich von 2006 weg alt ausgeschaut. So hat sich das Ganze beruhigt. Wäre ich damals nicht geblieben, wäre der damals größte Skandal in der Dopinggeschichte an Österreich picken geblieben."

APA: Legendär war Ihr Spruch vom "too small to make good doping". Den kann man zweideutig interpretieren. Ist Ihnen der spontan engefallen oder war das hintergründig gemeint?

Schröcksnadel: "Er kam spontan. Ich wollte klarstellen, dass wir in unserem Skiverband nicht professionell dopen. Es wurde aber alles auf dem Verband abgeladen. Es kann jedem Verband passieren, dass ein Athlet dopt. Man sieht es überall. Aber dopen ist erstens Betrug und zweitens gehört eine große Portion Dummheit dazu. Wenn einer dopt, wird der gesamte Verband beschädigt. Mit diesen Dingen musste ich leben. Ich habe aber jedes Mal den Verband verteidigt."

APA: Interessant war vor wenigen Jahren auch das Thema Me Too und die speziellen Vorwürfe an den ÖSV. Das bezog sich ja fast nur auf die Zeit vor Ihnen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Schröcksnadel: "Das Thema ist anfangs so weit aus deiner Zeit draußen, dass du zunächst mal gar nicht darüber nachdenkst. Ich habe erst gar nicht erkannt, worum es da eigentlich geht. Aber es hat sich sicher weltweit was verändert. Meist wurden aber die Schuldigen genannt, bei uns nicht. Gut war, dass wir dadurch im Verband Dinge aufbauen konnten, damit wir so etwas in Zukunft von Anfang an vermeiden können. Durch 'optimal sports' sind wir sicher besser vorbereitet als andere Verbände, sollte etwas in diese Richtung passieren."

APA: Sie waren auch im Sommersport engagiert. Wo steht der österreichische Sport generell?

Schröcksnadel: "Wir haben viele Talente. Wenn die gut gemanagt werden und die Infrastruktur vorhanden ist, können wir genauso gut werden wie jedes andere Land der Welt. Hinsichtlich Infrastruktur haben andere Länder weit mehr und bessere Voraussetzungen. Wir sind politisch nicht stark genug vertreten. Ich glaube, die Politik nimmt den Sport und die Kunst nicht besonders ernst. Das hat man auch in der Coronakrise gesehen."