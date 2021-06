ÖSV-Präsident Schröcksnadel tritt ab: Seine Erfolgsbilanz in Zahlen

Am 23. Juni 1990 trat Peter Schröcksnadel sein Amt als ÖSV-Präsident an. Es folgte die erfolgreichste Ära für den österreichischen Skiverband. Nach 31 Jahren oder 11.319 Tagen verabschiedet sich der Tiroler an diesem Samstag vom ÖSV und übergibt die Geschicke an Karl Schmidhofer.

Gelegenheit für einen Blick zurück. Wie viele Medaillen wurden unter Schröcksnadel gewonnen? Wie viele Triumphe konnte der ÖSV in diesen 31 Jahren einfahren? Die Ära Peter Schröcksnadel in Zahlen.