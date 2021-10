Pikant ist die Geschichte freilich schon. Bei der WM 2019 in Are rief der ÖSV-Boss in unmittelbarer Nähe von Swiss Ski-Boss Urs Lehmann im Zielraum: "Wenn der Tag kommt, an dem du mit deinen Schweizern vor uns den Nationencup gewinnst, höre ich sofort auf!"

Zwei Jahre später legte der mittlerweile 80-Jährige sein Amt beim ÖSV tatsächlich nieder, nachdem die Schweiz zwei Mal hintereinander im Nationencup triumphiert hatte. Kurz davor fiel er aber der Ski-Schweiz bei der Wahl zum FIS-Präsidenten ein letztes Mal in den Rücken – obwohl er im Vorfeld Urs Lehmann die Stimme versprochen hatte, wählte Schröcksnadel im Endeffekt dann doch den Briten Johan Eliasch.