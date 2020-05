Schröcksnadel: "Anna akzeptiert alle Regeln"

Jürgen Kriechbaum (Damen-Rennsportleiter/zur APA): "Natürlich bin ich über die Einigung sehr froh, weil man schon vieles durchmacht, Erfolge, Misserfolge, das verbindet schon sehr. Ich nehme an, dass es jetzt schon einigermaßen so weitergehen wird wie in der Vergangenheit. Wenn ich mir vorstelle, dass sie mit einem eigenen Team außerhalb des ÖSV mit österreichischer Lizenz fährt, aber letztendlich kein gemeinsames Training machen kann, dann stößt du auf gröbste Probleme, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Deswegen bin schon sehr froh, es wäre nicht besonders gut gewesen. Wirtschaftlich wäre es möglich, sportlich hätte es gröbste Auswirkungen. Wie sich das alles jetzt auf Anna auswirken wird, kann ich schwer beurteilen. Man muss jetzt über die ganzen Vorgänge schon einmal intensiv nachdenken, warum es so weit gekommen ist. Ich glaube schon, dass das zu klären ist. Dann kann man endgültig einen richtigen Schlussstreich ziehen und damit abschließen. Wann Anna das nächste Mal bei einem Trainingskurs dabei sein wird, kann ich jetzt nicht so genau sagen, sie wird aber im August mit nach Neuseeland fliegen."

Rainer Salzgeber (Head-Rennchef/zur APA): "Logisch, wir müssen alle sehr zufrieden sein, dass es so gekommen ist. Es war mir auch ein persönliches Anliegen, ich kenne Anna, seit sie zwölf Jahre ist. Aber es hilft nichts, es müssen die zwei Hauptpersonen ein Gespräch führen, das ist zum Glück passiert. Ich glaube, dass es hält. Es waren Punkte zu besprechen, und die sind ausgesprochen. Peter ( Schröcksnadel/Anm.) hat klar und ehrlich seine Standpunkte vertreten. Anna ist eine jener Damen, die mit Druck und unangenehmen Situationen umgehen kann. Das zeichnet sie aus. Das sportliche Umfeld war davor und ist jetzt geregelt, das passt alles."

Mikaela Shiffrin (US-Skirennläuferin/via Facebook): "Du bist eine der Schlüsselpersonen, die diese Begeisterung für unseren Sport schaffen. Ich bewundere diese Tapferkeit, ich hoffe, dass du den gegenwärtigen, unglücklichen Konflikt überwinden wirst und es eine gute Lösung für alle geben wird."

Gerald Klug (Sportminister/via Ausendung): "Dieser Konflikt hat ganz Österreich bewegt. Es ist wichtig, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Anna Fenninger ist unsere erfolgreichste Skisportlerin. Ich freue mich, dass sie dem österreichischen Sport auch zukünftig erhalten bleibt. Ich hoffe, dass sich Anna Fenninger jetzt wieder ganz auf den Sport und ihre Vorbereitungen auf die kommende Saison konzentrieren kann."

Mirna Jukic (ehemalige Schwimmerin/via Blog): "Das Einzige, was irgendwie auf der Habenseite steht, ist eine enorme Medienpräsenz einer Wintersportart mitten im Juni. Die Zeitungen sind voll mit Skifahren, während das Fußballnationalteam gerade den vorentscheidenden Schritt zur Fußballeuropameisterschaft gemacht hat! Das ist schon eine Leistung. Aber in dieser Form werden doch nur alle Beteiligten medial beschädigt. Das ist ein hoher Preis und ein Spiel ohne Gewinner."

Dieter Krassnig (ehemaliger österreichischer Snowboardprofi/via Blog): " Anna, schick diesen Manager in die Wüste!"

Fenningers Management (via Aussendung): " Anna Fenninger wird weiterhin durch die Agentur Vitesse Kärcher vertreten und beraten."

ÖSV-Damen-Skiteam (via Twitter): "Einigung zwischen dem ÖSV und Anna Fenninger! Gut, dich im Team zu haben!"