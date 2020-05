Fenninger aus Trainingslager abgereist

Zwei Tage, nachdem ihr eMail an den Verband öffentlich die Runde gemacht hatte, meldete sich die Absenderin zu Wort: Anna Fenninger richtete sich via Facebook und Twitter an ihre Fans. "Ihr habt heute sicher schon Zeitung gelesen oder Radio gehört und euch gewundert. Ich habe mich gestern auch gewundert, dass mein eMail mit vertraulichem Inhalt plötzlich in der Öffentlichkeit landet", schrieb die 25-jährige Salzburgerin.

Inhalt des eMails war der schon länger schwelende Konflikt rund um ihren Manager gewesen. Die Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin hatte darin mit Rücktritt gedroht. "Wir klären das Thema hoffentlich intern, wie von Anfang an beabsichtigt", schrieb Fenninger nun. "Ich bitte um Verständnis, dass ich die ungeplante Öffentlichkeit jetzt nicht auch noch mit weiteren Kommentierungen vergrößern will."

Österreichs Skiverband hatte bereits tags zuvor reagiert: Nie habe man von Fenninger nie verlangt, sich von Manager Klaus Kärcher zu trennen. Auch die Vorwürfe der mangelnden sportlichen Unterstützung wurden zurückgewiesen. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel wollte öffentlich noch nicht Stellung nehmen.