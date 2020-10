Rossi nach dem NHL-Draft: "Besser hätte es nicht kommen können"

Müde, aber sichtlich glücklich stellte sich Marco Rossi am Mittwoch der Presse. In einer Konferenz im Russ-Mediahaus in Schwarzach stellte sich der 19-Jährige den Fragen der österreichischen Journalisten. Rossi war in der Nacht im NHL-Draft von Minnesota Wild an neunter Stelle gezogen worden. Beim Draft sichern sich die 31 NHL-Klubs die Rechte an den größten Talenten.

Die Emotionen bei Rossi schwankten zwischen Zufriedenheit und Ansporn: "Es hat sich beim Aufwachen in der Früh schon sehr gut angefühlt. Es war immer schon mein Kindheitstraum. Der Draft ist aber nur ein Zwischenschritt. Mein Ziel ist, es schon heuer in die NHL zu schaffen." Aller Voraussicht nach wird die NHL am 1. Jänner beginnen.