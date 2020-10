Marco Rossi: Austrias next Top-Sportler startet die NHL-Karriere

Verfolgt man die Karriere von Marco Rossi, dann wird schnell klar, dass der Weg von Beginn an penibel genau geplant war. Das Ziel war von Anfang an die National Hockey League. Dieses ist nach dem NHL-Draft in der Nacht auf Mittwoch ganz nah. Der 19-jährige Vorarlberger wird in der im Dezember beginnenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit in der besten Eishockey-Liga der Welt spielen. Nur eine Verletzung könnte ihn noch davon abhalten.

475.000 Kilometer im Auto

Mit drei Jahren stand Rossi erstmals auf dem Eis, mit sechs schoss er vor der Garage des Elternhauses schon so hart, dass er die Pferde des benachbarten Bauern traf. Mit 13 wechselte er nach Zürich, wo ihn die ZSC Lions, eine der besten Nachwuchsorganisationen in Europa, unter ihre Fittiche nahmen. Es begann die Zeit der Mühen.